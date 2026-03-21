Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России за 3 года отремонтируют около 1 000 сельских почт

Из них больше 150 должны быть готовы уже к концу 2026 года, говорится в правительственном документе.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские власти намерены в течение трех лет отремонтировать, модернизировать больше 900 отделений и других объектов «Почты России», расположенных в селах и труднодоступной местности. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Из них больше 150 должны быть готовы уже к концу 2026 года. Не меньше 500 — до конца 2027 года.

Обеспечить поэтапное обновление и модернизацию отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, ранее поручал президент РФ Владимир Путин.