Ученые назвали популярный продукт, повышающий риск смерти от рака

Частое употребление сливочного масла увеличивает риск смерти от онкологии и других тяжелых заболеваний. Об этом написало издание Mirror.

— Эксперты проанализировали данные более 221 тысячи взрослых, за которыми наблюдали в течение 30−50 лет, и обнаружили, что сливочное масло повышает риск смерти. За этот период в группе было зарегистрировано 50 932 случая смерти, из них 12 241 — от рака и 11 240 — от сердечно-сосудистых заболеваний, — сказано в статье.

При этом риск смерти от любых причин был выше на 15 процентов у людей из группы с самым высоким потреблением сливочного масла. Согласно выводам ученых, большое количество сливочного масла в рационе связано с повышением риска смерти от онкологии на 12 процентов.

Замена 10 граммов сливочного масла на такое количество растительного была связана со снижением смертности от любых причин на 17 процентов и снижением смертности от рака на 17 процентов, говорится в публикации.

Существуют раковые опухоли, которые могут не проявлять себя и при этом не влияют на продолжительность и качество жизни. Об этом сообщил хирург НМИЦ онкологии имени Петрова Максим Котов. По его словам, чаще всего подобные опухоли находят случайно: во время диспансеризации или обследований по другому поводу.