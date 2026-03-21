Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,2 км

Вулкан Шивелуч продолжает проявлять активность.

Источник: Комсомольская правда

Вулкан Шивелуч, который находится в Камчатском крае, продолжает проявлять активность. Об этом информирует пресс-служба регионального филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

«По сейсмическим данным, на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 7200 м над уровнем моря», — сказано в релизе.

Событие произошло 21 марта в период с 2.57 до 3.41 местного времени, уточнили в ведомстве.

Двумя днями ранее вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,5 километра.

Тем временем на вулкане Шивелуч зафиксирована новая активность: в северной части его лавового купола продолжает выжиматься свежий блок лавы. Ученые связывают участившиеся в феврале и марте 2026 года выбросы именно с ростом этого новообразования.

Как ученые впервые поднялись к новому куполу вулкана Шивелуч на Камчатке и заглянули в пекло.

