Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИКИ РАН: на Земле началась магнитная буря

21 марта на Земле началась слабая магнитная буря.

Источник: Комсомольская правда

На Земле началась слабая магнитная буря. Она вызвана приходом плазмы после солнечной вспышки, произошедшей 16 марта. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает РИА Новости.

Как указано в данных на сайте лаборатории, на Земле началась магнитная буря. К моменту публикации ее показатель составляет G1.7, то есть буря пока классифицируется как слабая.

Прогнозируется, что геомагнитные колебания будут наблюдаться в течение примерно шести суток.

Хотя по первоначальным прогнозам буря должна была начаться вечером 19 марта, плазма после вспышки достигла Земли только сейчас.

Ранее KP.RU передавал прогноз ученых о том, что тысячелетняя комета C/2026 A1 (MAPS) в апреле упадет на Солнце и сгорит.