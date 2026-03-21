ИКИ РАН: на Земле началась магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря. Она вызвана приходом плазмы после солнечной вспышки, произошедшей 16 марта. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает РИА Новости.
Как указано в данных на сайте лаборатории, на Земле началась магнитная буря. К моменту публикации ее показатель составляет G1.7, то есть буря пока классифицируется как слабая.
Прогнозируется, что геомагнитные колебания будут наблюдаться в течение примерно шести суток.
Хотя по первоначальным прогнозам буря должна была начаться вечером 19 марта, плазма после вспышки достигла Земли только сейчас.
