Врач назвала способ увеличить физическую нагрузку без спорта

По ее словам, если человек никогда не занимался спортом, у него большой вес, то начинать надо с небольших нагрузок, даже бег может оказаться непосильным на первых порах. «Начинаем с быстрой интенсивной ходьбы в среднем темпе. Средний темп — это когда мы идем, разговариваем по телефону, у нас есть одышка, но говорить мы еще можем. Если мы уже не можем говорить, этот темп великоват, его нужно скинуть», — дала совет специалист.