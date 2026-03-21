Минфин США разрешил проведение операций с нефтью Ирана в течение месяца

США разрешили продажу, поставку и разгрузку нефти из Ирана, если она была погружена на танкеры до 20 марта.

Минфин США разрешил в течение месяца реализацию иранской нефти, которая была погружена на танкеры до 20 марта. Соответствующая информация опубликована в генеральной лицензии ведомства.

Как следует из документа, разрешены операции, связанные с «продажей, поставкой и разгрузкой» нефти и нефтепродуктов, отгруженных на суда до 24:00 20 марта. На осуществление операций отведен месячный срок — до полуночи 19 апреля.

Документ позволяет поставлять в США иранскую нефть и продукты ее переработки. Однако он не распространяется на сделки с лицами, которые базируются в КНДР, на Кубе, а также в ДНР, ЛНР и Крыму или действуют в соответствии с правовыми нормами этих территорий.

Лицензия размещена на сайте подразделения Минфина — Управления по контролю за иностранными активами в пятницу.

На днях Минфин США обновил лицензию на операции с нефтью из РФ. Это касается тех нефтепродуктов, которые были погружены на суда до полуночи (по времени Восточного побережья) 12 марта 2026 года.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше