Минфин США разрешил проведение операций с нефтью Ирана в течение месяца

Минфин США разрешил в течение месяца реализацию иранской нефти, которая была погружена на танкеры до 20 марта. Соответствующая информация опубликована в генеральной лицензии ведомства.
Как следует из документа, разрешены операции, связанные с «продажей, поставкой и разгрузкой» нефти и нефтепродуктов, отгруженных на суда до 24:00 20 марта. На осуществление операций отведен месячный срок — до полуночи 19 апреля.
Лицензия размещена на сайте подразделения Минфина — Управления по контролю за иностранными активами в пятницу.
На днях Минфин США обновил лицензию на операции с нефтью из РФ. Это касается тех нефтепродуктов, которые были погружены на суда до полуночи (по времени Восточного побережья) 12 марта 2026 года.