Трамп открестился от Ормузского пролива: вот кого он призвал обеспечить там безопасность

США готовы полностью возложить ответственность за обеспечение безопасности в Ормузском проливе на другие страны. Это следует из сообщения, которое разместил в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.
«Ормузский пролив должен надлежащим образом охраняться и контролироваться другими странами, которые используют его — США этого не делают», — написал американский лидер.
Ранее Трамп пригрозил, что Штаты запомнят «трусливую» позицию своих союзников по НАТО, которые отказались помочь в разблокировке Ормузского пролива.
Тем временем страны ЕС выразили готовность поддержать безопасность в Ормузском проливе.
Накауне военный эксперт Хатылев счел нереальной разблокировку Ормузского пролива США.
Соообщалось также, что Иран ввел плату за проход судов через Ормузский пролив, организовав «безопасный коридор» для одобренных перевозчиков. Один из операторов заплатил около 2 млн долларов за транзит своего танкера.