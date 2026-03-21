Басилашвили дал первый комментарий после смерти жены, с которой прожил 65 лет

20 марта умерла жена актера Олега Басилашвили, телеведущая Галина Мшанская, с которой он прожил более 60 лет. Он дал первый комментарий после ее кончины.
— Спасибо вам за теплые слова. Но комментировать что‑либо сейчас я не могу. Извините, — сказал он изданию Teleprogramma.
Басилашвили и Мшанская поженились в 1960 году. Телеведущая стала его второй супругой, до нее артист был женат на актрисе Татьяне Дорониной.
Причиной смерти Галины Мшанской стал обширный инфаркт. Ее состояние ухудшилось еще в декабре. Она попала в больницу, где находилась почти все это время. Об этом сообщил телеканал 78.ru, ссылаясь на осведомленный источник.
Мшанская скончалась в возрасте 91 года. По словам телеведущей Ники Стрижак, несмотря на возрастные проблемы со здоровьем, ее коллега по цеху до последнего дня сохраняла удивительную ясность ума.
Галина Мшанская — человек-легенда петербургского телевидения, чье имя неразрывно связано с золотым фондом отечественного музыкального просвещения. Уроженка Ленинграда, она прошла путь от музыкального редактора до выдающегося сценариста и телеведущей, став настоящим новатором в своей сфере.