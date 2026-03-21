Многодетные семьи Хабаровского края смогут получать ипотечные выплаты до 2029 года

Многодетные семьи Хабаровского края смогут продолжать получать государственную поддержку в виде выплаты на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребёнка или последующих детей до 2029 года. Инициатива продления программы поступила от партии «Единая Россия» и поддержана на федеральном уровне. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Зампред Госдумы Ирина Яровая напомнила, что с 2024 года в восьми регионах Дальнего Востока реализуются особые меры поддержки многодетных семей — выплата в миллион рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребёнка. Благодаря программе коэффициент рождаемости третьих и последующих детей на Дальнем Востоке вышел на второе место среди федеральных округов.
Депутат Госдумы от Хабаровского края Максим Иванов отметил, что для региона вопросы демографии — ключевое условие развития. Продление программы — правильный и своевременный шаг, который поможет семьям принять решение о рождении ещё одного ребёнка.
В 2025 году по инициативе губернатора Дмитрия Демешина краю выделено более 557 млн рублей на ипотечные выплаты. Программа действует для семей, в которых с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родился третий или последующий ребёнок. В 2025 году выплаты получила 1 043 семьи, с начала реализации программы — 1 366 семей. В 2026 году программа продолжится.
