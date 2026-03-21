В Госдуме объяснили, что оставят должнику после продажи ипотечного жилья

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон, который гарантирует банкротам право на получение части средств от продажи их залогового жилья. Депутат Сергей Гаврилов разъяснил агентству «Прайм» механизм распределения выручки.
По его словам, прежде всего из вырученных денег погашаются издержки, связанные с реализацией недвижимости.
«Затем 80% выручки, но не более суммы ипотечного требования с процентами и санкциями, уходит залоговому кредитору. По 10% направляется кредиторам первой и второй очереди (при нехватке иного имущества) и самому должнику», — пояснил он.
При этом сумма, которую получит банкрот, не может превышать размер фактически внесенных им средств — то есть первоначального взноса и всех выплаченных ипотечных взносов. Весь остаток, образующийся после полного погашения всех долгов, также будет возвращен гражданину.
Впрочем, предупредил Сергей Гаврилов, суд может пересмотреть эту сумму в сторону уменьшения, если придет к выводу, что должник вел себя недобросовестно или что этих денег заведомо хватит на покупку жилья, превышающего реальные потребности человека.