Трамп заявил, что рассматривает сворачивание операции на Ближнем Востоке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США прорабатывают вариант сокращения своего военного присутствия на Ближнем Востоке.
«Мы приближаемся очень близко к достижению своих целей, в то же время рассматривая сокращение масштабных военных усилий на Ближнем Востоке», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что обеспечение безопасности Ормузского пролива не является обязанностью США.
Однако, как он отметил, Вашингтон готов содействовать в этом вопросе при наличии соответствующей просьбы.
Ранее газета The Guardian на фоне военной операции на Ближнем востоке призвала мир к соблюдению некоторых рекомендаций. Например, издание посоветовало всем государствам вернуться к удаленному графику работы и исключить скоростной режим на трассах.