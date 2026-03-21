Адвокат Тарановский рассказал, какое наказание может грозить за туалет на участке

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Штраф в размере 5 тыс. рублей и судебные иски от соседей могут грозить при неправильной установке уличного туалета на участке. Об этом ТАСС сообщил адвокат Давид Тарановский.
«Сумма штрафа за неправильный туалет прямо не прописана, но нарушение санитарных норм подпадает под статью 6.3 КоАП РФ и влечет предупреждение или штраф. Для граждан: от 100 до 500 рублей. На практике штраф может составить около 5000 рублей», — сказал он.
Кроме того, как отметил Тарановский, за самовольное строительство без соблюдения норм могут обязать снести постройку за свой счет. «Самое неприятное последствие — это не только штраф, но и риск судебного иска от соседей. Если они докажут, что из-за вашего туалета у них в колодце испортилась вода или запах мешает жить, суд может обязать вас устранить нарушения или даже перенести туалет», — пояснил адвокат.
Он также рассказал, что в 2026 году контроль за соблюдением норм стал строже. «Основные претензии касаются не самого факта наличия туалета, а нарушения санитарных разрывов и требований к конструкции», — отметил адвокат. По его словам, чтобы избежать проблем при установке туалета нужно соблюдать расстояние до других объектов на своем и соседнем участке.