Россиянам рассказали, при каких условиях человечество сможет победить рак

Мировая наука на пока не способна полностью победить рак. Но активно разрабатываются инновационные методы терапии, позволяющие снизить уровень смертности и продлить жизнь пациентов со злокачественными опухолями. Об этом заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
«Мировая наука стоит не на пороге окончательной победы, а на этапе глубокого понимания молекулярной природы опухолей. А это уже совсем другой подход к лечению злокачественного процесса», — сообщил эксперт для РИА Новости.
По его словам, в настоящее время прослеживается тенденция к тому, что все больше видов рака становятся либо полностью излечимыми при выявлении на ранних этапах, либо переходят в разряд хронических и контролируемых заболеваний на поздних стадиях.
