Россиянам рассказали, при каких условиях человечество сможет победить рак

Онколог Каприн: Мировая наука не готова победить рак, но подход есть.

Источник: Комсомольская правда

Мировая наука на пока не способна полностью победить рак. Но активно разрабатываются инновационные методы терапии, позволяющие снизить уровень смертности и продлить жизнь пациентов со злокачественными опухолями. Об этом заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«Мировая наука стоит не на пороге окончательной победы, а на этапе глубокого понимания молекулярной природы опухолей. А это уже совсем другой подход к лечению злокачественного процесса», — сообщил эксперт для РИА Новости.

По его словам, в настоящее время прослеживается тенденция к тому, что все больше видов рака становятся либо полностью излечимыми при выявлении на ранних этапах, либо переходят в разряд хронических и контролируемых заболеваний на поздних стадиях.

По словам онколога Глеба Хребтова, сидячий образ жизни может повлиять на развитие рака кишечника.