Idnes: Пожар на предприятии в Пардубице в Чехии рассматривают как теракт

Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал возможной причиной пожара на оружейном заводе в Пардубице террористический акт. Об этом сообщает издание Indes.
По заявлению главы МВД Чехии Лубомира Метнара, завод должен был приступить к выпуску дронов.
Утром 20 марта на заводе произошел пожар. К 08:00 (10:00 мск) огонь удалось потушить. Инцидент обошелся без пострадавших, однако техническое помещение было практически полностью уничтожено.
Спустя несколько часов после инцидента пропалестинская организация The Earthquake Faction объявила о том, что стоит за поджогом.
«На основании полученной информации я принял решение созвать заседание Совета государственной безопасности», — проинформировал Бабиш в соцсети Х.
Напомним, что борт премьер-министра Чехии развернулся и направился в Прагу после сообщений о возможном теракте в стране.