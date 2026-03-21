США отменили ограничения в отношении двух россиян: вот кого исключили из санкционных списков

Минфин США отменил санкции в отношении двух россиян. Речь идёт о Лидии и Юрии Коржавиных. Информация об этом размещена на сайте Управления по контролю за иностранными активами, которое входит в структуру американского финансового ведомства.
Сообщается, что граждане России Юрий и Лидия Коржавины находились под санкциями с 1 мая 2024 года. Это означает, что американским гражданам и компаниям было запрещено вести с ними бизнес, а если фигуранты имели активы в США, то эти активы были заморожены.
Также сообщается, что рестрикции отменены в отношении одного гражданина Венгрии и одного гражданина Узбекистана. Кроме того, из-под ограничений выведены базирующаяся в ОАЭ транспортная компания Reliable Freight Services FZCO.
Накануне Управление Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) также обновило санкционные списки. Из них исключены попадавшие под ограничения три человека и три компании, связанные с Россией.
Как санкции против России и диверсии в Черном море в первую очередь отрицательно сказываются на экономике европейских стран, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, власти Соединенных Штатов продлили срок действия антироссийских санкций еще на год.