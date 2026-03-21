На Земле после прихода плазмы от Солнца началась магнитная буря

Магнитная буря обрушилась на Землю после прихода плазмы от вспышки на Солнце, она должна была начаться ещё днём 20 марта, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«В общем, магнитное поле держалось сколько могло, но силы не беспредельны. На Земле через 20 часов после прихода плазменного облака всё же началась магнитная буря», — говорится в публикации учреждения.
В настоящее время интенсивность шторма находится на уровне G1,7. Такая буря считается слабой. Несмотря на это, наблюдаются очень сильные полярные сияния. По данным лаборатории, очаг наиболее интенсивного свечения сильно сместился в сторону Европы.
Напомним, 16 марта стало известно, что на Солнце произошла мощная вспышка класса M2,8, продолжительность которой составила примерно 32 минуты. Выброс энергии зафиксировали специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ). Из-за вспышки геомагнитное поле было неустойчивым.