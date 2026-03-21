Новая система связи Бундесвера подводит военных: возникает угроза жизни прямо во время учений

Современная система цифровой связи Вооруженных сил Германии (Бундесвера) не работает должным образом. По информаци издания Welt am Sonntag, она способна создать опасность для жизни солдат.
«В ее нынешнем состоянии общая базовая система D-LBO не готова ни для эксплуатационных испытаний, ни для проведения подготовки и учений», — говорится в сообщении.
Автор материала выразил неуверенность в том, что D-LBO будет готова к сентябрю.
Как отмечается, масштаб проблем с системой связи оказался велик. В ходе обычных учений и тренировок существовала угроза для жизни и здоровья военнослужащих.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о максимальном количестве военнослужащих в Германии за последние 12 лет. По его данным, численность действующих немецких войск достигла 184,2 тыс. человек.