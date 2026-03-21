Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Позор всей госсистемы»: паспортный стол в Артёме продолжает работу в аварийном здании

Жители Артёма обращают внимание на неудовлетворительное состояние управления полиции по вопросам миграции, расположенного на улице Дзержинского, 37, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

О проблеме пишут в городском telegram-канале. Заявитель с сыном пришли в отделение, чтобы оформить ребёнку новый загранпаспорт в связи с истечением срока действия имевшегося документа. Житель города отмечает, что за пять лет с момента последнего визита в паспортный стол ситуация стала только хуже, хотя ещё пять лет назад учреждению требовался ремонт.

Заявитель пишет, что в предыдущий его визит в отделении «канализация текла с потолка и вонь стояла неимоверная». В 2026 году отделение приветствует посетителей дырами в потолке, где выпали потолочные панели, и свисающей из дыр проводкой. Фрагменты разрушающегося потолка подперты деревянными досками. Территория у входа в учреждение — не менее враждебная посетителям среда с провалами в асфальте.

«Как в таком убогом здании можно оказывать государственные услуги? Это же просто срам, стыд и позор всей госсистемы!» — пишет возмущённый заявитель.

Мужчина отмечает, что в здании нет возможности «ни в туалет сходить, ни воды попить», но паспортный стол управления миграции — это первое учреждение, с которым сталкиваются в городе прибывающие иностранцы, что может формировать у них соответствующее представление о России.

Аварийное здание с заколоченными окнами, где продолжает функционировать паспортный стол, находится в центре города, рядом с детской больницей, парками, мемориалом Великой Отечественной войны.

Мужчина заявляет, что оказание государственных услуг в аварийном здании недопустимо, отделение пора переводить в другие помещения, а дом № 37 по улице Дзержинского пора расселять и сносить. Однако срок расселения здания, по информации знакомых с ситуацией горожан, установлен аж до 2030 года.

В комментариях другие горожане называют дом с паспортным столом «многолетним позором города, неподвластным никаким мэрам», предлагают писать о проблеме губернатору, в прокуратуру, в Кремль и Александру Бастрыкину.