«Вольная борьба, самбо и панкратион»: в ЕАО прошел фестиваль единоборств

В Биробиджане прошел фестиваль единоборств, где впервые на одной площадке одновременно разыгрывались награды по самбо, вольной борьбе и панкратиону. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Спортивный турнир посвятили памяти сержанта Никиты Голошубова, мастера рукопашного боя и самбо. С началом спецоперации он добровольно отправился на фронт и погиб в 2025 году.
Участниками соревнований стали более 300 спортсменов из Еврейской автономной, Амурской области и Хабаровского края.
