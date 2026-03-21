Хабаровский центр «ВОИН» подвел итоги трехлетней работы

Центр «ВОИН» подвел итоги работы за три года в рамках итоговой конференции «Воспитание сегодня — сильная страна завтра», которая состоялась в Музее Победы в Москве. Хабаровский край на мероприятии представляли директор регионального филиала Георгий Волкушин и один из лучших курсантов — Никита Чингаев, удостоенный звания «Курсант-боец». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В мероприятии приняли участие первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, полпред в УФО Артем Жога, Министр просвещения Сергей Кравцов, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и другие почетные гости.
Центр создан в 2022 году по поручению Президента. Сегодня филиалы работают в 21 субъекте РФ, обучение прошли более 120 тысяч человек. Более 200 инструкторов Центра приняли участие в СВО, общее число инструкторов с боевым опытом — 288. До конца 2027 года все инструкторы пройдут закалку боем. В 2026 году откроются ещё три филиала, в программу подготовки будет внедрена новая дисциплина — кибербезопасность.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил плодотворное сотрудничество с Центром: повышение квалификации по основам безопасности и защиты Родины прошли более 8,6 тысячи педагогов, заключены соглашения с 26 педагогическими вузами.
Директор хабаровского филиала Георгий Волкушин представил региональный опыт. За почти три года работы в крае обучено более 8 тысяч курсантов. В 2025 году число прошедших обучение увеличилось на 58% по сравнению с 2024 годом. Реализуются летние профильные смены «Время юных героев», заключено соглашение с ВДЦ «Океан». Хабаровскому филиалу присвоено имя Героя России — участника СВО Евгения Яна.
Филиалом проведено более 200 военно-патриотических мероприятий. В 2025 году охват участников мероприятий Центра составил более 10 тысяч человек.
