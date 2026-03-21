СМИ: На Украине продолжаются странные смерти командного состава

Странные смерти командного состава продолжаются на Украине. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в российских силовых структурах.

— В населенном пункте Шостка Сумской области умер заместитель командира 711-го полка охраны государственной специальной службы транспорта Украины Созонюк, — рассказал источник РИА Новости.

По официальной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В официальных некрологах умалчивается, что в адрес Созонюка и членов его семьи в течение последних месяцев поступали угрозы от родных солдат 711-го полка охраны, которых из тыловых районов отправили в штурмовые подразделения в конце прошлого года, отметили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, вскрытие не проводилось, несмотря на явные признаки неестественной смерти.

Депутат Государственной думы РФ Александр Бородай сообщил, что в ходе спецоперации погибли более 15 тысяч поляков, которые участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее военные ВС России нанесли удар по украинскому полигону в зоне СВО, где проходили подготовку иностранные наемники. Видео опубликовал колумбийский наемник Хосэ Луис Почеко Наварра, который в настоящее время находится в плену.