Странные смерти командного состава продолжаются на Украине. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в российских силовых структурах.
— В населенном пункте Шостка Сумской области умер заместитель командира 711-го полка охраны государственной специальной службы транспорта Украины Созонюк, — рассказал источник РИА Новости.
По официальной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
В официальных некрологах умалчивается, что в адрес Созонюка и членов его семьи в течение последних месяцев поступали угрозы от родных солдат 711-го полка охраны, которых из тыловых районов отправили в штурмовые подразделения в конце прошлого года, отметили в российских силовых структурах.
По словам источника агентства, вскрытие не проводилось, несмотря на явные признаки неестественной смерти.
Депутат Государственной думы РФ Александр Бородай сообщил, что в ходе спецоперации погибли более 15 тысяч поляков, которые участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.
Ранее военные ВС России нанесли удар по украинскому полигону в зоне СВО, где проходили подготовку иностранные наемники. Видео опубликовал колумбийский наемник Хосэ Луис Почеко Наварра, который в настоящее время находится в плену.