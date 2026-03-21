Количество жителей Украины в 2025 году сократилось примерно до 20 миллионов человек, что соответствует наиболее пессимистическим прогнозам, написал британский журнал New Statesman со ссылкой на неназванного чиновника Соединённого Королевства.
«Население Украины, которое в 2014 году оценивалось чуть более чем в 40 миллионов человек, к 2025 году сократилось примерно до 20 миллионов, что значительно меньше большинства общедоступных оценок…» — сказано в статье.
Авторы публикации также задались вопросом о том, какое количество людей останется жить в стране в будущем.
Напомним, в декабре агентство Reuters написало, что на фоне постоянного сокращения численности населения Украине грозит демографическая катастрофа. В статье отмечалось, что страну покинули миллионы людей. При этом число рождающихся снижается.
В феврале китайское издание Sohu со ссылкой на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сообщило, что уровень рождаемости на Украине упал до самых низких показателей во всем мире. Кроме того, в стране наблюдается рекордно высокая смертность. В публикации уточнялось, что ранее на Украине ежегодно фиксировалось от 270 тысяч до 300 тысяч новорождённых, а сейчас — только приблизительно 180 тысяч.