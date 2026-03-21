Академик Онищенко назвал опасное для РФ заболевание: не заразно, но грозит эпидемией

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал серьёзное заболевание, которое может вызвать эпидемию в РФ. Речь идёт об ожирениии, заявил академик.
«Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия, правда, еще не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения в стране мы в первой десятке. А что такое ожирение? Это можно смело ставить знак равенство с диабетом», — сказал Онищенко РИА Новости.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила обеспокоенность динамикой распространения сахарного диабета.
