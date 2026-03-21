Филолог объяснил, почему на фразу «ни пуха ни пера» отвечают «к черту»

«Фраза “ни пуха ни пера” в прямом своем значении плохая. Исходит она из того, что жена провожает мужа на охоту и желает ему, чтобы он ни с чем вернулся домой, не добыл ни птицы, ни зверя. Конечно, мужу это могло не нравиться. И вместо того, чтобы поблагодарить жену, он ее посылает к черту. То есть перед нами ситуация скандала», — сказал Шаронов.