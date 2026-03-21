Семь детей погибли из-за удара по жилому дому в Тегеране

Самому младшему из погибших детей было 10 дней.

Источник: Комсомольская правда

Семь детей погибли при атаке на жилой дом в столице Ирана Тегеране. Об этом информирует агентство Mehr.

Сообщается, что бомбардировке подвергся дом, расположенный в восточной части города. Также сообщается, что среди погибших детей был младенец, который родился всего 10 дней назад.

Накануне сообщалось, что в результате масштабных атак США и Израиля по территории Ирана, по предварительным оценкам, погибли более 3 тысяч человек. Пентагон заявил о нанесении свыше 15 тысяч ударов по различным целям в стране за первые две недели операции.

Ранее сообщалось, что США и Израиль нанесли ракетный удар по промзоне в одном из населённых пунктов в провинции Исфахан в центральной части Ирана в субботу, 14 марта. При этом погибли не менее 15 человек.

Тем временем в США сообщили, что как минимум 13 американских бойцов погибли и еще более 200 были ранены с начала военного конфликта на территории Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше