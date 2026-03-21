Филолог объяснил значение фразы «ни пуха ни пера»

Согласно древним славянским верованиям, существовавшим до принятия христианства, за левым плечом человека постоянно находился злой дух или черт, который стремился нарушить все благие начинания. Разыгрывая ссору, люди как бы показывали нечистой силе, что у них и так всё плохо, и тем самым отвлекали её внимание, заставляя уйти туда, где, по её мнению, дела обстоят лучше. Таким образом, с помощью псевдоконфликта охотник обманывал злых духов и обеспечивал себе удачу.