Филолог объяснил значение фразы «ни пуха ни пера»

Филолог Игорь Шаронов в беседе с РИА Новости рассказал о неожиданном происхождении известной русской поговорки «ни пуха ни пера». По его словам, эта фраза, которую принято произносить перед важным делом, изначально имела совершенно противоположное значение и была частью своеобразного обрядового скандала.
Как пояснил эксперт, в старину жены, провожая мужей на охоту, желали им не принести домой ни зверя, ни птицы — то есть вернуться с пустыми руками. Такое пожелание, разумеется, не нравилось охотнику, и он в ответ посылал жену к черту. Однако эта ссора была не настоящей, а ритуальной.
Согласно древним славянским верованиям, существовавшим до принятия христианства, за левым плечом человека постоянно находился злой дух или черт, который стремился нарушить все благие начинания. Разыгрывая ссору, люди как бы показывали нечистой силе, что у них и так всё плохо, и тем самым отвлекали её внимание, заставляя уйти туда, где, по её мнению, дела обстоят лучше. Таким образом, с помощью псевдоконфликта охотник обманывал злых духов и обеспечивал себе удачу.
Шаронов добавил, что подобные ритуальные практики с использованием обманных фраз и действий были распространены не только у славян, но и у многих других народов мира.
