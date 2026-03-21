Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме обмана через маркетплейсы: подробности

Мошенники начали предлагать понравившийся товар дешевле и красть деньги.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты начали взламывать учетные записи россиян на маркетплейсах и специализированных онлайн-площадках. Теперь мошенники отслеживают их покупательскую активность, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более выгодной цене, после чего похищают деньги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «МТС Защитник».

В основе схемы лежит взлом аккаунтов на маркетплейсах и узкоспециализированных интернет-площадках. К таким площадкам относятся, например, ресурсы по продаже медицинской техники. Также в группе риска — пользователи сайтов, торгующих специализированными товарами для животных или дефицитными автозапчастями.

Отмечается, что данная схема особенно опасна благодаря своему персонализированному подходу. Злоумышленники звонят не с абстрактным предложением, а предлагают именно тот товар, который человек недавно сам искал.

По мнению экспертов, настоящие продавцы, будь то на маркетплейсах или в небольших фирмах, никогда не обзванивают покупателей с предложениями о выгодных сделках.

Как ранее отметил сенатор Сергей Боярский, Госуслуги уже практически не подвергаются взломам.

