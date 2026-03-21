Страшный знак для США: ученый расшифровал необычное явление в небе Огайо

Астроном и популяризатор космонавтики Александр Киселев прокомментировал мистические интерпретации, возникшие вокруг небесного тела, взорвавшегося в небе над американским штатом Огайо. По его словам, попытки связать подобные явления со сверхъестественным не имеют научных оснований, но имеют глубокие культурные корни.
Ранее глава метеоритного подразделения NASA Билл Кук сообщил, что небесное тело массой около 7 тонн распалось на множество фрагментов, высвободив огромное количество энергии. Мощность взрыва составила примерно 250 тонн в тротиловом эквиваленте. Пролет метеорита наблюдали сразу в нескольких западных штатах — Огайо, Висконсине и Мэриленде. Несмотря на дневное время, объект был хорошо заметен в небе. Очевидцы рассказали о нескольких звуковых ударах, а также зафиксировали огненный шар после пролета небесного тела. Специалисты отметили, что оно преодолело 55 километров в верхних слоях атмосферы, прежде чем полностью сгореть.
«С научной точки зрения, утверждения о том, что падение метеорита само по себе вызывает некие мистические или сверхъестественные события, являются фантазиями, — отметил Киселев. — Однако важно различать прямые физические последствия и культурные интерпретации».
Астроном напомнил, что реальные последствия падения крупных космических тел могут быть разрушительными, но они не имеют ничего общего с мистикой. Наиболее известный пример — падение астероида Чиксулуб около 66 миллионов лет назад, которое, как считается, привело к вымиранию динозавров и многих других видов. Это было событие планетарного масштаба, несравнимое с недавним инцидентом над США. Другой пример — Тунгусский метеорит 1908 года, вызвавший обширный лесоповал на площади более двух тысяч квадратных километров.
«Падение крупных метеоритов может вызывать ударные волны, пожары, цунами (если падение происходит в океан) и другие разрушительные явления на локальном уровне, — рассказал Киселев. — Очень крупные метеоритные удары способны выбрасывать в атмосферу огромное количество пыли и газов, что приводит к временному изменению климата, так называемой “ядерной зиме”».
По словам эксперта, истоки «мистики» следует искать в истории и психологии. Во многих древних культурах, где небесные явления воспринимались как знаки богов, падение метеорита истолковывалось как предвестник бедствий: войн, голода, эпидемий, смерти правителей или природных катаклизмов. Непредсказуемость и разрушительная сила таких событий вызывали страх и ассоциировались с гневом высших сил.
В некоторых культурах, напротив, метеориты считались дарами небес, приносящими удачу и плодородие. Метеоритное железо использовалось для изготовления священных предметов, амулетов или оружия, которому приписывали особую силу. Эта традиция, как отметил астроном, сохранилась и в наши дни — сейчас популярны ювелирные изделия из метеоритного вещества.
«В отсутствие научного понимания люди часто приписывали метеоритам символическое значение, вплетая их в мифы и легенды, — объяснил Киселев. — Неожиданное и зрелищное явление всегда вызывает сильные эмоции: страх, благоговение, любопытство. Эти эмоции, в свою очередь, способствуют формированию или усилению суеверий».
Астроном добавил, что в истории человечества происходило множество значимых событий, и статистически неизбежно, что некоторые из них совпадали по времени с падением метеоритов. Однако человеческий мозг склонен искать причинно-следственные связи даже там, где их нет, что нередко приводит к ошибочным выводам о «предзнаменованиях» и «небесных знаках».
