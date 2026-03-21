Названа численность амурских тигров в России

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев поделился с РИА Новости данными о состоянии популяции редких хищников в России. По его словам, численность амурских тигров в дикой природе на сегодняшний день оценивается не менее чем в 750 особей.
Эти цифры основаны на ежегодных наблюдениях, которые ведутся на охраняемых природных территориях, а также на экспертных оценках. Учет ведется на 25−30 процентах ареала обитания хищника с помощью фотоловушек и анализа следов на снегу. Поскольку на контролируемых участках численность стабильна, специалисты предполагают, что аналогичная ситуация складывается и на всей остальной территории.
Как отметил Арамилев, активный рост популяции прекратился три года назад. Среди причин он назвал последствия африканской чумы свиней, которая сказалась на поголовье кабана — важной кормовой базы для тигра, а также ряд других факторов. Однако еще тогда биологи фиксировали, что количество взрослых особей превышает 500, а это является критическим порогом, позволяющим избежать негативных последствий близкородственного скрещивания и сохранить генетическое разнообразие.
Амурский тигр входит в международную Красную книгу как один из редчайших хищников планеты. В России его дикая популяция сосредоточена на Дальнем Востоке: в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской и Еврейской автономной областях.
