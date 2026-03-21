Более 8 тысяч жителей Хабаровского края прошли обучение в Центре «ВОИН»

Директор регионального филиала Георгий Волкушин доложил, что за три года в Хабаровском крае обучено более 8 тысяч курсантов. В 2025 году число прошедших подготовку выросло на 58% по сравнению с 2024-м. Филиал активно участвует в летних сменах Всероссийского детского центра «Океан» и проводит более 200 мероприятий ежегодно. Охват участников массовых событий в 2025 году превысил 10 тысяч человек.