Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 8 тысяч жителей Хабаровского края прошли обучение в Центре «ВОИН»

Число курсантов за год увеличилось на 58%

Источник: Хабаровский край сегодня

В Музее Победы в Москве состоялась итоговая конференция «Воспитание сегодня — сильная страна завтра», на которой подвели результаты работы Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» с 2022 года. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», за три года обучение прошли свыше 120 тысяч человек, филиалы открыты в 21 регионе России.

О развитии центра и планах на будущее рассказали первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства — полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, министр просвещения Сергей Кравцов и командир центра, Герой России Андраник Гаспарян.

Юрий Трутнев подчеркнул, что центр создавался по поручению Президента для воспитания поколения, готового защищать страну. Он отметил, что 288 инструкторов центра имеют боевой опыт, а более 200 из них участвовали в специальной военной операции. До конца 2027 года все инструкторы пройдут «закалку боем».

В этом году планируется открыть еще три филиала, а в программу подготовки курсантов добавят новую дисциплину — кибербезопасность.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о сотрудничестве ведомства с Центром: более 8,6 тысячи учителей основ безопасности и защиты Родины повысили квалификацию, соглашения о сотрудничестве заключены с 26 педагогическими вузами.

Командир Центра Андраник Гаспарян добавил, что в 2026 году завершается формирование образовательной системы «ВОИН». Спортивная подготовка станет самостоятельным направлением.

Директор регионального филиала Георгий Волкушин доложил, что за три года в Хабаровском крае обучено более 8 тысяч курсантов. В 2025 году число прошедших подготовку выросло на 58% по сравнению с 2024-м. Филиал активно участвует в летних сменах Всероссийского детского центра «Океан» и проводит более 200 мероприятий ежегодно. Охват участников массовых событий в 2025 году превысил 10 тысяч человек.

Напомним, хабаровскому филиалу присвоено имя Героя России — участника СВО, гвардии старшего лейтенанта Евгения Яна. Всего торжественные церемонии присвоения имен героев прошли в 13 филиалах центра.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше