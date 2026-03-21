Дебоширку с Патрокла удалось выселить после вмешательства полиции Владивостока и краевой психбольницы

После распространения в социальных сетях публикаций о проблемной жилице, которая устраивает в доме такие дебоши, что дети боятся выходить из квартир без сопровождения взрослых, по указанному адресу прибыл участковый уполномоченный по Первомайскому району. Он опросил саму женщину и пострадавших от её хулиганских выходок.
Было подано коллективное заявление в краевую психиатрическую больницу, заверенное председателем совета дома, с жалобой на общественно опасное поведение соседки, которое создаёт реальную угрозу. Родственники женщины ранее не предпринимали никаких мер по организации принудительной госпитализации, хотя о неадекватном поведении им было известно.
Общественница, которая освещает ситуацию с неадекватной соседкой, указывает, что коллективное обращение в больницу жильцы подали после консультации в самом медицинском учреждении. Им объяснили, что соседи, не являющиеся родственниками психически больного, не могут вызвать психиатрическую бригаду. Спецбригада выезжает только по вызову полиции или если ранее уже были коллективные обращения в больницу и полицию по поводу неадекватного поведения пациента.
По заявлению жителей, как указывает местная активистка, прибыл заведующий краевой психиатрической больницей. Однако проблемной соседки дома не оказалось. Позднее соседям стало известно, что молодую женщину забрали родители, однако психиатрической помощи она так не получает, к специалистам семья так и не обратилась. По мнению врача, помощь женщина нужна обязательно, пока она не причинила более серьёзный вред окружающим, чем порча общедомового имущества и нарушение покоя граждан.
Если бы реакции в рамках досудебных разбирательств не последовало, следующим шагом соседей стало бы обращение в суд о принудительном осмотре и лечении, когда его необходимость подтвердит освидетельствование. Но проблема для дома № 7 по улице Сочинской пока решена. Жильцы благодарят краевую психиатрическую больницу за оперативную реакцию и готовность помочь и выражают надежду, что семья женщины всё же обратится в медучреждение. Иначе проблемы могут возникнуть уже у соседей по дому, где молодая женщина проживает сейчас.