Концерт Лолиты, «Домовёнок Кузя 2» в кино и гала-балет: чем заняться на выходных в Красноярске

В эти выходные в Красноярске будет по-весеннему тепло, но ветрено.
В субботу, 21 марта, ночью ожидается около 0 и мокрый снег. Утром потеплеет до +2 °C, будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +5 °C, облачно, вечером температура опустится до +4 °C. Ветер сильный, с порывами до 13 м/с.
В воскресенье, 22 марта, ночью столбики термометров покажут +2 °C, утром +4 °C. Днем станет еще теплее — до +7 °C, вечером снова +4 °C. Осадков не ожидается, но сохранится пасмурная погода. Ветер в течение дня останется сильным, порывы до 10 м/с.
«Домовёнок Кузя 2».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Киномакс», Mori cinema, «Эпицентр», «Синема-парк».
Когда: 21 и 22 марта.
Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.
«Доктор Гаф».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Киномакс», Mori cinema, «Эпицентр», «Синема-парк».
Когда: 21 и 22 марта.
12-летняя Марина сбегает из дома: она хочет найти способ вылечить свою собаку Тайю — единственного настоящего друга, — которая уже две недели не ест и не пьет. Марина находит Доктора Гафа — нелюдимого ветеринара с необычным даром: он умеет общаться с животными. У Гафа получается вылечить Тайю, но уже ночью ее похищают вместе с другими собаками — обитателями приюта доктора Гафа. За этим стоит компания, которой нужны бездомные животные для нелегальных экспериментов над ними. Гаф и Марина отправляются на поиски своих лохматых друзей. В этом им помогут самые разные животные — от голубей и крыс до удава и скунса.
Клинк! (Clinc!).
Где: Сибирский институт искусств, улица Ленина, 22.
Когда: 21 марта.
Clinc! — уникальное семейное шоу, сочетающее в себе элементы европейского театра, оригинального жанра, циркового искусства и пантомимы. Мыльное шоу, всемирно известного режиссера из парка развлечений Порт Авентура, собравшее множество наград, полюбившееся зрителям Европы, Азии и Латинской Америки. Обладатель театральной премии «MAX» (Испания) в номинации «Лучший детский спектакль 2013 г.».
Лолита.
Где: Гранд холл Сибирь, улица Авиаторов, 19.
Когда: 22 марта.
Если вам нужен психотерапевт, то лучшего вы не найдете! «Ее творчество лечит», — так говорят зрители после концертов. Двухчасовое очень личное общение со зрителем, ощущение, что она твоя подруга, соседка, сестра… Весь концерт смех постоянно перемежается со слезами от пронзительной Цветаевой и песни «Папа», а какая «Раневская»! Каждый зритель — реальный участник ее шоу. Ставшие давно хитами «Ориентация» и «Пошлю его на» поют хором на всех ее концертах. А чего стоит «Шампанское» и «Шпилька-каблучок», тут «танцуют все»! Лолита — певица, которая не боится быть смешной и некрасивой, хотя от ее ног невозможно оторваться. И подучите слова «Титаника»!
А. С. Пушкин. В поисках таинственной N.
Где: Театр оперы и балета, улица Перенсона, 2.
Когда: 22 марта.
Это необычный концерт-исследование, который превращается в настоящий научно-романтический совет. Зритель вместе с героями проходит по следам любовной биографии Пушкина: от южных страстей до кавказских легенд, от светских тайн до идеализированных образов.
В инициативную группу проекта вошли солисты оперы Инна Сподина, Анна Авакян, Дарья Рябинко, Алена Бабивская, Денис Гречишкин. Они назвали сообщество «Сибирской камератой» — по громкой аналогии с «Флорентийской камератой», участники которой 400 лет назад создали в Италии жанр оперы. Идея сибирских музыкантов — говорить о вечных ценностях языком искусства, предлагать слушателям чистую музыку при минимуме внешних эффектов. Артисты уверены, что у красноярцев есть потребность в таких изысканных вечерах камерной вокальной лирики.
Гала-балет.
Где: Гранд холл Сибирь, улица Авиаторов, 19.
Когда: 21 марта.
Формат гала-концерта задуман специально, чтобы показать самые яркие моменты мировых балетов. Это более живое, лёгкое и динамичное зрелище, чем классический балетный спектакль.
В концерте участвуют лауреаты международных конкурсов — солисты с мощной сценической подачей, безупречной профессиональной школой и собственным узнаваемым стилем. Каждый номер — самостоятельная сценическая история, объединённая атмосферой большого искусства и высоким исполнительским уровнем.
Медиум.
Где: Театр оперы и балета, улица Перенсона, 2.
Когда: 21 марта.
Время действия: наши дни. Место действия: Италия, США, или практически любое место в западном мире.
В доме Мадам Флоры устраивают спиритические сеансы. На них хозяйка со своей дочерью Моникой и немым слугой Тоби обманывают доверчивых клиентов при помощи хитрых фокусов, создавая иллюзию общения с душами умерших. Во время одного из сеансов Мадам Флора вдруг чувствует, будто кто-то схватил ее за шею…
Сурэна. Оберегающая.
Где: Театр оперы и балета, улица Перенсона, 2.
Когда: 21 марта.
Это не просто экспозиция живописи, а исследование личной и культурной памяти. Сурэна — внутреннее имя художницы, данное матерью при рождении, означающее «оберегающая». Через этот образ Людмила Доржанова обращается к теме защиты — семьи, рода, природы, традиции. Восточная культура в её произведениях органично сливается с солнечными просторами Забайкалья, а неторопливый ритм жизни степи превращается в живописное пространство для размышлений о хрупкости и временности человеческого бытия.
