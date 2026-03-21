Ответ за Курск и Луганск: кровавого командира ВСУ ждала страшная расплата

Украинский элитный 8-й полк сил специальных операций (ССО) Украины устраивал зверства во время вторжения в Курскую область. Подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко рассказал aif.ru, чем еще известен этот полк.
Напомним, военный корреспондент Евгений Поддубный ранее сообщил, что в ДНР под Красным Лиманом уничтожили командира диверсионно-разведывательного отряда 8-го полка сил специальных операций Украины Антона Желтобруха. Отмечается, что боевик был ликвидирован в стрелковом бою.
Поддубный отметил, что Желтобрух считался одним из самых опытных специалистов.
Военный эксперт Андрей Марочко, комментируя этот инцидент, подчеркнул, что элитный 8-й полк ССО Украины известен своими преступлениями уже давно.
«Восьмой полк ССО Украины, как говорится, мои давние “знакомые”, поскольку они участвовали в оккупации Луганской Народной Республики. В частности, мы с ними пересекались в боях за луганский аэропорт и неоднократно пересекались в боях за Дебальцево уже в 2015 году. Эти нелюди были отмечены и в Курской области, уже во время проведения специальной военной операции. Это элита украинских бандформирований. Это предполагает, что они отпетые нацисты, фашисты, а морально-этические принципы им чужды», — пояснил эксперт.
Марочко отметил, что ликвидация даже одного боевика из подобного элитного подразделения — уже успех.
«Мы должны выполнять те задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим, а уничтожение таких националистов — одна из таких задач», — добавил подполковник.
