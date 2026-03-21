Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 марта

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на субботу, 21 марта 2026 года.

Овнам придется решать свои финансовые вопросы, особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Представители знака смогут закончить любое дело, в том числе поиски новой работы, дополнительного источника дохода или разговор с начальством о зарплате. Тяга к финансовой независимости поможет Овнам сокрушить любую преграду, стоящую на их пути.

Тельцы не будут склонны соглашаться с чужим мнением, но будут способны заставить кого угодно согласиться со своим. Представители знака будут ставить на первое место свои интересы, даже если обычно они придерживаются другой позиции. Из-за этого они нередко будут конфликтовать с другими людьми.

Близнецы будут склонны раздражаться из-за любого пустяка, и недоразумений вокруг них действительно может быть немало. В какой-то момент представители знака могут обнаружить, что перестали контролировать ситуацию и от их усилий мало что зависит. В связи с этим им стоит расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.

Ракам стоит проявить гибкость, чтобы день прошел гладко. Но их обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, представителям знака следует запастись терпением. Стоит быть выше досадных мелочей и не забывать о чувстве юмора, которое убережет от ссор.

Львы способны превзойти самих себя во всем, что касается планирования. Также стоит подумать о безопасности в любой сфере — дома, в машине или на рабочем месте. Профилактические меры, которые представители знака примут в этот день, в дальнейшем могут сильно облегчить им жизнь.

Девы могут ощутить желание взять кого-то под свою защиту — этого потребует внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, представители знака станут свидетелями того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у них поддержки или же они просто займут чью-то сторону в конфликте. При этом следует помнить о том, что главная роль защитника — постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой гнев.

Весы будут настроены на борьбу и готовы в любой ситуации идти на принцип. К своим врагам — и вымышленным и реальным — представители знака будут беспощадны. В кругу друзей и семьи их обострившуюся принципиальность тоже нельзя будет отключить.

Скорпионам захочется определенности во всем, даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою они будут легче обычного принимать решения, но станут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не перессориться с окружающими, представителям знака следует помягче относиться к людям и не делить все вокруг на «черное» и «белое».

Стрельцам нужно будет сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что они считают нужным. Возможно, кто-то попросит их честно высказать свое мнение по какому-то вопросу, и если поддаться этому соблазну, то можно будет буквально уничтожить собеседника. Поэтому лучше держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

Если раньше Козероги выступали посредниками в каком-то споре или конфликте, то в субботу им срочно нужно самоустраниться: роль примиряющей стороны не для них. Своими самоуверенными и дерзкими высказываниями Козероги могут сильно навредить себе, поэтому для них самих будет лучше в спорных вопросах держаться в стороне.

Водолеи получат возможность примерить на себя образ домашнего тирана — именно так может казаться их близким и родным. Представителям знака будет казаться ясным, что, кому и как нужно делать, и они будут ревностно за этим следить. Хуже всего окажется, если в отношениях с близкими у них накопились проблемы. Водолеи могут попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было бы проявить дипломатический подход.

Рыбы рискуют стать объектом критики, причем это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства. Не стоит расстраиваться из-за этого и терять веру в себя. Вместо этого следует хорошенько все взвесить перед принятием решений, передает 1001goroskop.ru.