В Хабаровский край прибыл ковчег с мощами Иннокентия Московского

В Николаевске-на-Амуре 20 марта в аэропорту приземлился ковчег с честной главой святителя Иннокентия Московского — небесного покровителя Дальнего Востока. Об этом сообщили в MAX-канале районной администрации.
Святыню встречали епископ Николаевский и Богородский владыка Иннокентий, глава района Анатолий Леонов и директор аэропорта Александр Загибин. Поклониться мощам можно в храме Николая Чудотворца в Николаевске-на-Амуре с 20 по 22 марта. С 23 по 25 марта ковчег посетит приходы Николаевской-на-Амуре епархии, после чего продолжит путь по Хабаровскому краю.
Святитель Иннокентий стоял у истоков освоения Приамурья. Он был сподвижником графа Муравьёва-Амурского, инициировал строительство первых храмов на Амуре, занимался наукой, этнографией и просвещением коренных народов. Его называют крестным отцом Дальнего Востока.