В Хабаровский край прибыл ковчег с мощами Иннокентия Московского

Святыню встречали епископ Николаевский и Богородский владыка Иннокентий, глава района Анатолий Леонов и директор аэропорта Александр Загибин. Поклониться мощам можно в храме Николая Чудотворца в Николаевске-на-Амуре с 20 по 22 марта. С 23 по 25 марта ковчег посетит приходы Николаевской-на-Амуре епархии, после чего продолжит путь по Хабаровскому краю.