Популяция амурского тигра в дикой природе в России достигла стабильного уровня

«На этих территориях численность стабильна, соответственно, мы предполагаем, что во всем ареале ситуация такая же. Сейчас тигров не менее 750, популяция находится на стабильном уровне», — сказал Арамилев.
По его словам, три года назад на численности тигра отразилась африканская чума свиней, которая отрицательно повлияла на популяцию кабана — главную тигриную добычу.
Арамилев уточнил, что 500 взрослых особей — минимальный предел, который гарантированно замедляет накопление генетических ошибок от близкородственного скрещивания тигров.
Напомним, амурский тигр занесен в международную Красную книгу. В России этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, а кроме того Амурской и Еврейской автономной областей.