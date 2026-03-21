Популяция амурского тигра в дикой природе в России достигла стабильного уровня

По данным ежегодного мониторинга особо охраняемых природных территорий, охотохозяйств и экспертным оценкам, популяция амурского тигра составляет не менее 750 особей, об этом сообщил РИАН со ссылкой на гендиректора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.
«На этих территориях численность стабильна, соответственно, мы предполагаем, что во всем ареале ситуация такая же. Сейчас тигров не менее 750, популяция находится на стабильном уровне», — сказал Арамилев.
По его словам, три года назад на численности тигра отразилась африканская чума свиней, которая отрицательно повлияла на популяцию кабана — главную тигриную добычу.
Арамилев уточнил, что 500 взрослых особей — минимальный предел, который гарантированно замедляет накопление генетических ошибок от близкородственного скрещивания тигров.
Напомним, амурский тигр занесен в международную Красную книгу. В России этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, а кроме того Амурской и Еврейской автономной областей.