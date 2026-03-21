«Мы в первой десятке»: Онищенко предупредил, что РФ угрожает эпидемия ожирения

Ожирение наравне с диабетом может стать еще одной эпидемией в РФ, доля россиян с избыточным весом растет. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
— Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия находится еще не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения мы в первой десятке. Что такое ожирение? Это можно ставить знак равенство с диабетом, — цитирует его РИА Новости.
Помимо диабета и ожирения, «главными врагами людей» можно считать онкологические и кардиологические заболевания, добавил он.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал ошибку в питании, которая приводит к лишнему весу. Он предупредил, что нерегулярное питание, при котором человек ест хаотично, может представлять опасность для здоровья. По его словам, приемы пищи в разное время и их пропуск способны привести к ожирению.
Кроме того, терапевт назвал физическую активность главным фактором долголетия. Самый лучший способ улучшить самочувствие — ходьба. Даже подъем и спуск по лестнице вместо поездки на лифте могут укрепить здоровье.