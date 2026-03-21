«Мы в первой десятке»: Онищенко предупредил, что РФ угрожает эпидемия ожирения

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал ошибку в питании, которая приводит к лишнему весу. Он предупредил, что нерегулярное питание, при котором человек ест хаотично, может представлять опасность для здоровья. По его словам, приемы пищи в разное время и их пропуск способны привести к ожирению.