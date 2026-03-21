Ювелирные удары: в Сумах точным попаданием накрыли штаб ВСУ и склад НАТО

Российские военные активно формируют в Сумской области санитарную зону. В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что ВС РФ берут противника в окружение, а артиллерия, дроны и ракеты уничтожают военные объекты..
«В самих Сумах остаются штабные подразделения. Когда российские вооружённые силы наносят удар по городу, это можно классифицировать как удар по штабам с руководством оставшейся группировки ВСУ. Это необходимая мера для дальнейшего продвижения российских вооружённых сил и создания санитарной зоны», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что в число первоочередных задач ВС РФ входит уничтожение складов с вооружением ВСУ на территории Сум и пригородов.
«Ну и вот то, что ещё, я так понимаю, вот я смотрю по подполью то, что сообщают, что там идут Что выбивают все склады, которые с вооружением, там вторичная детонация, что очень как бы наши большое внимание им уделяют. В Сумах находится большое количество мин, в том числе и противопехотных, которые не успели установить боевики ВСУ, поэтому каждое поражение такого склада сопровождается вторичной детонацией боеприпасов. Отмечу, что боевиков ВСУ в Сумах Киев снабжал по остаточному принципу, передавая им натовское вооружение прошлых лет. Тем не менее, и это вооружение представляет опасность, поэтому российские военные проводят комплекс мероприятий, чтобы выявить места хранения боеприпасов и вооружения НАТО и нанести точечные удары для его уничтожения», — добавил Иванников.
Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали пункт управления дронов ВСУ на сумском направлении.