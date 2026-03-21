Унижение Пятого флота США: Иран отправил в бегство суперкорабли в проливе

Эскалация на Ближнем Востоке достигла новой точки кипения. В то время как мировые СМИ обсуждают вероятность широкомасштабного конфликта, Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по ключевой военно-морской структуре США в регионе. Атака, проведенная с применением современных ракетных систем, не привела к полному уничтожению флота, однако, по мнению военных аналитиков, нанесла ущерб, способный временно парализовать операции американских морских сил в зоне ответственности Пятого флота.
Били по штабу базирования: что поразил Иран.
Согласно заявлению иранского агентства IRNA, удар был нанесен по силам Пятого флота ВМС США с использованием ракет средней дальности на жидком и твердом топливе. В Тегеране подчеркивают, что операция стала ответом на предыдущие действия американских сил в регионе.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru прояснил истинные масштабы произошедшего, развенчав спекуляции о полном разгроме флота. По словам специалиста, целью атаки стала не эскадра в открытом море, а критически важная инфраструктура на суше.
«Иран не уничтожил Пятый флот, они били по штабу базирования Пятого флота. Они хорошо прошлись по структуре, которая там находится. В Бахрейне этот флот располагается, насколько известно», — заявил Дандыкин.
Выбор цели оказался неслучайным. Именно база в Бахрейне является центральным нервом командования, откуда осуществляется управление всеми операциями США в зоне, охватывающей три жизненно важных мировых морских артерии.
Критический удар по запасам: почему авианосцы встали на паузу.
Главной целью удара, по оценкам эксперта, стали не столько административные здания, сколько материально-техническая база Пятого флота. Уничтожение или повреждение складов боеприпасов и топливных хранилищ — это тактика, которая в военном деле считается наиболее эффективной для сковывания сил противника без необходимости топить корабли.
«Скорее всего, под удар попали запасы, которые там были и которые необходимы США сейчас. Эта атака ставит на паузу корабли этого флота для перезарядки ракетами и пополнения топливом, в том числе это затронет авианосцы. Это очень важный момент», — подчеркнул Василий Дандыкин.
Эта «пауза» имеет колоссальное значение. Без возможности оперативной перезарядки и дозаправки в тыловой базе, боевые единицы вынуждены либо сокращать радиус патрулирования, либо вовсе оставаться в море с ограниченным боезапасом, теряя способность к быстрому реагированию на угрозы.
Зона жизненных интересов: что контролирует Пятый флот.
Чтобы понять всю серьезность последствий даже временного ослабления Пятого флота, стоит вспомнить, какие именно «воронки» мировой торговли он призван охранять. В зону ответственности этого оперативного соединения входят три ключевых морских прохода, от стабильности которых зависит глобальная экономика: Суэцкий канал — кратчайший путь из Европы в Азию, Баб-эль-Мандебский пролив — узкие ворота, соединяющие Красное море с Аденским заливом, Ормузский пролив — самый важный нефтяной коридор, через который проходит около 20% всей потребляемой в мире нефти.
На сегодняшний день группировка США в этом регионе остается одной из самых мощных за последние годы. В распоряжении командования находятся два авианосца (включая ударный «Авраам Линкольн», который уже не раз становился целью иранских атак), три эсминца, а также несколько тысяч морских пехотинцев, готовых к выполнению боевых задач.
Стратегический просчет или вынужденная мера.
Нынешняя ситуация ставит Пентагон в сложное положение. Удар по базам снабжения — это классическая иранская тактика «войны на истощение», позволяющая наносить урон противнику, не пересекая «красную линию» полномасштабной войны с прямым уничтожением личного состава в больших количествах.
Для американских авианосцев, находящихся в зоне Персидского залива, потеря возможности быстрой перезарядки в ближнем тылу означает необходимость отхода на большие расстояния или уязвимость в случае массированной атаки с использованием беспилотников и противокорабельных ракет. Эксперты сходятся во мнении, что, даже если инфраструктура будет восстановлена в кратчайшие сроки, сам факт успешного поражения ключевого объекта НАТО на территории Бахрейна демонстрирует изменение баланса сил в регионе.
Пока официальный Вашингтон не прокомментировал данные о потерях на базе, однако, как отмечает Василий Дандыкин, эффект от удара уже достигнут: корабельная группировка противника временно лишена возможности действовать с полной нагрузкой, что дает стратегическое преимущество иранским силам в ближайшие дни.