Красноярцам рассказали, как сделать себя счастливее

Жителям Красноярского края рассказали, от чего на самом деле зависит ощущение счастья. Своими наблюдениями поделилась профессор кафедры биологической химии с курсами медицинской, фармацевтической и токсикологической химии, руководитель лаборатории социальных нейронаук КрасГМУ Ольга Лопатина. По словам специалиста, универсального определения счастья в науке до сих пор не существует, однако очевидно, что это состояние связано с ощущением радости и внутреннего удовлетворения. При этом уровень счастья не является постоянной величиной и может меняться. Одним из неожиданных факторов, влияющих на эмоциональное состояние человека, оказалось обоняние. Как отмечает эксперт, запахи способны не только вызывать воспоминания, но и усиливать эмоциональные реакции. Если рядом с нами счастливый человек, мы «заражаемся» его счастьем. Мы проводили эксперимент и выяснили, что с помощью запахов может передаваться позитивное состояние, — пояснила Ольга Лопатина. Специалист добавила, что нарушения обоняния могут снижать способность испытывать положительные эмоции, а также иногда являются ранними признаками серьёзных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. В качестве простых способов поддержать эмоциональное состояние эксперт советует уделять внимание запахам: использовать ароматические свечи, духи или просто чаще бывать на свежем воздухе, особенно весной, когда появляется больше природных ароматов. Не менее важную роль, по словам ученого, играют социальные связи. Люди стремятся к общению, когда чувствуют себя плохо, и делятся эмоциями, когда им хорошо. Это напрямую влияет на уровень удовлетворенности жизнью. Для того, чтобы получить, усилить или продлить ощущение счастья человеку нужно общаться, любить, проводить время с друзьями и домашними питомцами. Важно обмениваться эмоциями, а не «складывать их в ящик», — отметила профессор. Отдельное внимание эксперт уделила физической активности. По её словам, движение положительно влияет не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние. Среди других рекомендаций — умение замечать простые радости, смеяться, слушать музыку, читать, путешествовать, в том числе по родному городу, и постепенно двигаться к своим целям. Напомним, что белые медведи в красноярском зоопарке открыли купальный сезон.
Красноярцам рассказали, как сделать себя счастливее
