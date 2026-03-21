Эксперт Бедеров прогнозирует ужесточение ограничений Telegram, но не блокировку

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Полная блокировка Telegram в ближайшее время маловероятна, однако пользователи могут столкнуться с еще более жесткими ограничениями работы мессенджера. Такое мнение выразил ТАСС руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
«На мой взгляд, полной блокировки Telegram в ближайшее время ждать не стоит как наиболее вероятного сценария, но ждать дальнейшего ужесточения — вполне реалистично», — сказал эксперт.
По его словам, за последний год российские власти двигались не к одномоментному выключению мессенджера, а к поэтапному сужению его функций, не переходя точку невозврата.
Как считает Бедеров, полная блокировка Telegram возможна в том случае, если администрация мессенджера перестанет удалять контент по требованиям регулятора в принципе, либо если через него будет скоординировано какое-то «громкое событие».