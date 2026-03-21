В Пермском крае спустя восемь лет проведут юбилейный фестиваль КАМWА

В культурную жизнь Прикамья вернется фестиваль КАМWА. В этом году он отпразднует 20 лет со дня своего создания. Создатели фестиваля решили встретить и встретиться вновь без громких речей и пышных салютов.
«Это будет встреча для близких, для друзей, кто помнит и скучает по духу и хорошей музыке», — говорится в сообщении о возобновлении фестивальной деятельности КАМWА.
Время КАМWА придется на конец июля и начало августа. Небольшие события запланированы в Перми.
Этнофутуристический фестиваль KAMWA проходил в Пермском крае с 2006 по 2018 годы. Он стал площадкой для творчества самобытных авторов, сохранения и возрождения культурных, исторических традиций Прикамья. Девизом фестиваля стал «Живой поток времени».
В названии КАМWА использовано мифологическое название реки КАМА, состоящее из двух древних финно-угорских слов: «кам» — человек, шаман; «ва» — вода.