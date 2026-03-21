Воспитательница из Хабаровска выходит замуж за заключенного: историю покажут на федеральном канале

ХАБАРОВСК, 21 марта, ФедералПресс. Хабаровчанка Евгения стала героиней нового сезона реалити-шоу «Ждули» на телеканале «Ю» — проекта о женщинах, которые строят отношения с мужчинами, находящимися за решеткой. Пока известно только начало истории.

История героини началась неожиданно: воспитательница детского сада познакомилась с заключенным через семью одной из своих подопечных. Отец девочки отбывал срок, мама умерла — дети остались на попечении бабушки. Евгения захотела поддержать мужчину и узнала его контакты. Переписка переросла в нечто большее.

Год назад она решилась на краткосрочное свидание в колонии — и получила предложение руки и сердца прямо там. Евгения согласилась. Одинокая мама, воспитывающая сына от первого брака, она верит: человек способен измениться.

Однако бабушка детей настроена иначе — и открыто отговаривает девушку от этих отношений, предрекая печальный финал. Серия выйдет в эфир 26 марта.

Отметим, девушки с Дальнего Востока часто становятся героинями шоу об отношениях. Например, на федеральном канале показали историю девушки из ЕАО, которая родила в 16 лет.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.