Жесткий сигнал: сбитый истребитель-невидимка напугал США

Первый сбитый Ираном американский истребитель-невидимка F-35 является важным сигналом Соединенным Штатам, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, иранская гостелерадиокомпания IRIB ранее сообщила, что Иран стал первой страной в истории, сбившей американский истребитель F-35. Удар был нанесен из новой иранской системы ПВО. Предварительно, он был сбит в районе Саудовской Аравии.
Попов, комментируя этот инцидент, отметил, что американцы «просчитались», ввязываясь в войну на Ближнем Востоке.
«У Ирана большой потенциал. Американцы с израильтянами просчитались, поскольку оценивали Иран с позиции 10-летней давности. Сейчас это мощное государство с военно-экономической составляющей и хорошей армейской структурой. Тот же Корпус стражей исламской революции (КСИР)… Они способны выполнять любые задачи, даже ценой собственной жизни. Они упертые и очень адаптивные», — пояснил эксперт.
Попов отметил, что у Ирана в арсенале имеются новейшие и усовершенствованные системы ПВО, в том числе переданные Пакистаном и Китаем.
«Сбитый иранскими системами ПВО истребитель — является важным знаком для США. Думаю, американцы сейчас задумаются над этим. У Ирана сегодня комплексное использование систем ПВО, мобильное использование. Сегодня ночью локаторы работают на одной точке, а завтра утром уже будут работать на другой. Да, расстояния могут быть небольшими, 1−2 километра, может быть, 5 км. Но позиции меняются. Современная система ПВО Ирана — большая угроза для противника. Кроме того, первые недели системы ПВО Ирана вели себя, мягко говоря, скромно по отношению к американцам. Поэтому этот удар стал неожиданностью для США», — добавил Попов.
