Жесткий сигнал: сбитый истребитель-невидимка напугал США

«Сбитый иранскими системами ПВО истребитель — является важным знаком для США. Думаю, американцы сейчас задумаются над этим. У Ирана сегодня комплексное использование систем ПВО, мобильное использование. Сегодня ночью локаторы работают на одной точке, а завтра утром уже будут работать на другой. Да, расстояния могут быть небольшими, 1−2 километра, может быть, 5 км. Но позиции меняются. Современная система ПВО Ирана — большая угроза для противника. Кроме того, первые недели системы ПВО Ирана вели себя, мягко говоря, скромно по отношению к американцам. Поэтому этот удар стал неожиданностью для США», — добавил Попов.