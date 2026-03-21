Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог предостерег худеть как блогер из Сочи, потерявшая 60 кг

История похудения блогера Ди из Сочи на 60 килограммов привлекла внимание публики. Девушка раскрыла в соцсетях свой секрет, который, по мнению диетолога Полякова является опасным и грозит серьезными проблемами со здоровьем.

Источник: Аргументы и факты

Модель и блогер Ди из Сочи в соцсети рассказала, что после бариатрии (ушивания желудка) она похудела на 60 килограммов. Ее способ быстрой трансформации тела врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru назвал опасным и объяснил, почему не будет его рекомендовать своим пациентам.

«Операция по ушиванию, резекции желудка весьма эффективна с точки зрения результатов, но весьма травматичная процедура. Люди, которые пережили такую процедуру, могут похудеть, но они, в принципе, становятся инвалидами. У них никогда не будет нормально перевариваться животный белок, возникают другие проблемы, связанные с уменьшением активной зоны желудка. Как следствие, начинают давать сбой нижние этажи желудочно-кишечного тракта», — сказал он.

Врач подчеркнул, что после этой операции вес снижается хорошо, но при этом ухудшается состояние здоровья и исправить что-либо уже невозможно.

«Такой вариант быстрого снижения веса, на мой взгляд, являются небезопасными и самое главное, не решают проблему первопричины набора килограммов. В 95 процентах случаев первопричиной является голова, то есть система отношения к себе, к еде, к окружающему миру. Операция никоим образом на эту систему координат не влияет. У меня были пациентки, которые сбрасывали, например, 84 и 107 килограммов. То есть, для снижения веса необязательно что-то отрезать», — отметил Поляков.

Собеседник издания обратил внимание на рекомендации блогера, которые она дает своим подписчикам по похудению.

«Предложение маленькими порциями есть вкусняшки — это хорошая идея, но без привязки к резекции желудка», — уточнил диетолог.

Ранее модель и блогер Ди из Сочи поделилась в соцсетях роликом, в котором зафиксировала впечатляющие результаты своего похудения. Она сообщила, что после хирургического вмешательства смогла уменьшить порции пищи и скинула 60 килограммов. При этом она призналась, что появились проблемы с обвисшей кожей и растяжками.которые также собирается решить хирургически.