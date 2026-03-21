Диетолог предостерег худеть как блогер из Сочи, потерявшая 60 кг

Модель и блогер Ди из Сочи в соцсети рассказала, что после бариатрии (ушивания желудка) она похудела на 60 килограммов. Ее способ быстрой трансформации тела врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru назвал опасным и объяснил, почему не будет его рекомендовать своим пациентам.
«Операция по ушиванию, резекции желудка весьма эффективна с точки зрения результатов, но весьма травматичная процедура. Люди, которые пережили такую процедуру, могут похудеть, но они, в принципе, становятся инвалидами. У них никогда не будет нормально перевариваться животный белок, возникают другие проблемы, связанные с уменьшением активной зоны желудка. Как следствие, начинают давать сбой нижние этажи желудочно-кишечного тракта», — сказал он.
Врач подчеркнул, что после этой операции вес снижается хорошо, но при этом ухудшается состояние здоровья и исправить что-либо уже невозможно.
«Такой вариант быстрого снижения веса, на мой взгляд, являются небезопасными и самое главное, не решают проблему первопричины набора килограммов. В 95 процентах случаев первопричиной является голова, то есть система отношения к себе, к еде, к окружающему миру. Операция никоим образом на эту систему координат не влияет. У меня были пациентки, которые сбрасывали, например, 84 и 107 килограммов. То есть, для снижения веса необязательно что-то отрезать», — отметил Поляков.
Собеседник издания обратил внимание на рекомендации блогера, которые она дает своим подписчикам по похудению.
«Предложение маленькими порциями есть вкусняшки — это хорошая идея, но без привязки к резекции желудка», — уточнил диетолог.
Ранее модель и блогер Ди из Сочи поделилась в соцсетях роликом, в котором зафиксировала впечатляющие результаты своего похудения. Она сообщила, что после хирургического вмешательства смогла уменьшить порции пищи и скинула 60 килограммов. При этом она призналась, что появились проблемы с обвисшей кожей и растяжками.которые также собирается решить хирургически.