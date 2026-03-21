Трамп сделал новое заявление о сроках завершения войны на Ближнем Востоке: что планируют США

Президент США сделал новое заявление о присутствии военных США на Ближнем Востоке. Вашингтон «почти достиг» целей военной кампании на Ближнем Востоке и «вплотную подошел» к сворачиванию военной активности, проинформировал Дональд Трамп.
«Мы приближаемся очень близко к достижению своих целей, в то же время рассматривая сокращение масштабных военных усилий на Ближнем Востоке», — написал хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.
Американский президент подчеркнул, что гарантирование безопасности Ормузского пролива не входит в число обязанностей США.
США готовы участвовать в обеспечении безопасности, если их попросят об этом, добавил Трамп.
Иранский президент Масуд Пезешкиан предупредил о последствиях операции США для мира. Он заявил, что пламя огня войны США против Ирана сожжет многих.
В свою очередь американский президент назвал Иран угрозой всего мира. Трамп считает, что иранские политики якобы подкупали весь мир нефтью и укрепляли свою власть.
Кроме этого, Трамп заявил, что никто не хочет становиться лидером Исламской республики. При этом США готовы вступить в переговоры с Ираном. По его словам, эта ситуация доставляет американской стороне определенные неудобства, но администрации США «это нравится».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Из-за эскалации конфликта судоходство через Ормузский пролив оказалось практически полностью остановлено. Это ключевой маршрут для транспортировки нефти и СПГ из государств Персидского залива.
Трамп заявил, что Вашингтон готов полностью возложить ответственность за обеспечение безопасности в Ормузском проливе на другие страны.
При этом ранее американский глава призвал страны, чьи экономики напрямую завязаны на функционирование Ормузского пролива, «включиться и помочь» в вопросе защиты судоходства.
Не забыл упомянуть в теме Ормузского пролива хозяин Белого дома и НАТО. По словам Трампа, Альянс потерял авторитет из-за бездействия относительно ситуации в Ормузском проливе.
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер подчеркнул, что Белому дому следует думать об отступлении, а не эскалации конфликта с Ираном.