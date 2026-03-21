Суд вынес вердикт по делу Илона Маска: что решили присяжные

Американский миллиардер Илон Маск при помощи манипуляций пытался сбить цену на социальную сеть Twitter перед её покупкой. К такому решению пришёл суд присяжных в Сан-Франциско, информирует агентство Bloomberg.
«Суд присяжных постановил, что Илон Маск обманул инвесторов Twitter Inc., когда он в 2022 году дискредитировал компанию в попытке купить социальную сеть за более низкую цену, чем изначальное предложение в 44 миллиарда долларов», — сказано в публикации.
Для того, чтобы сбить цену на Twitter, Илон Маск сделал ряд публикаций в этой социальной сети, уточняет агентство.
Ранее сообщалось, что Маск оценил реальную стоимость компании Twitter в 20 млрд долларов.
Сообщалось также, что комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Маска за якобы допущенные при покупке Twitter нарушений.
После этого суд обязал Илона Маска дать показания о приобретении Twitter.