Завершено строительство детского сада на 300 мест в Ленинском городском округе

Детский сад на 300 мест построили в дер. Сапроново Ленинского округа. В трехэтажном здании площадью около 4,3 тыс. кв. м разместят 12 групп для детей разного возраста.
Отмечается, что на территории сделали игровые и спортивные площадки, высадили деревья и кустарники, обустроили газоны и цветники. Для каждой группы установили теневые навесы. При этом площадки отделены зелеными насаждениями, которые снижают шум и защищают от пыли.
Как уточняется, инспекторы ведомства провели итоговую проверку и выдали заключение о соответствии проекту.
Ранее «Известия» сообщали, что в Чехове завершается капитальный ремонт детского сада № 4, который был построен в 1964 году. Дошкольное учреждение находится на ул. Ильича, площадь здания составляет 993,2 кв. м.