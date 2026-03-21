Красноярский край делится с соседями практикой борьбы за чистый воздух

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Перевод частного сектора и предприятий на экологичное отопительное оборудование уже изучают в Омской области, а с Хакасией организован совместный экологический контроль.
Так, специалисты краевого минэкологии вместе с коллегами из соседней республики и природоохранной прокуратуры проверили птицефабрику в Шушенском округе. Передвижная лаборатория отобрала пробы атмосферного воздуха. Результаты исследований покажут, соблюдает ли предприятие природоохранные нормативы.
У Красноярского края наработана одна из самых развитых в стране методик перевода частного сектора и предприятий на экологичное отопительное оборудование. Региональные практики уже перенимают в Омской области: делегация областного минэнерго и ЖКХ посетила красноярские производства и изучила механизмы модернизации.
«Мы видим интерес со стороны других субъектов к нашим решениям. Речь идет не просто о замене оборудования, а о системном подходе, который позволяет снижать выбросы и достигать существенных изменений. Красноярские производители котельного оборудования, работающие в рамках проекта “Чистый воздух”, уже получают запросы из других регионов. Совместные выезды позволяют обмениваться опытом контрольно-надзорной деятельности и выстраивать диалог с бизнесом. Все это делается, чтобы снижать нагрузку на атмосферу и повышать качество жизни людей», — рассказала первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.
Еще одно направление — соблюдение краевого постановления, регулирующего использование твердого топлива. Специалисты уже проверили 448 объектов, по 69 выявили нарушения. Работа продолжается: следующим этапом станут рейды в Минусинске с участием полиции. Опыт организации таких рейдов и методики надзора, отработанные в крае, передаются коллегам из Хакасии — они планируют применять их при проведении аналогичных проверок в республике, отмечает пресс-служба краевого минэкологии.